Джастин Трюдо отметил, что Киев получит нелетальное оружие.

Канада намерена расширить учебную миссию UNIFIER в Украине, предоставить Киеву финансовую и военную помощь. Такие заявления премьер-министр страны Джастин Трюдо сделал на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

Об этом политик сообщил во время брифинга канадского правительства на Youtube-канале.

Власти Канады планируют увеличить количество персонала учебной миссии UNIFIER в два раза до 400 военных. В ближайшее время в Украину прибудут около 60 канадских военнослужащих. По словам министра обороны Канады Аниты Ананд, работу самой миссии продлили еще на 3 года.

Отмечается, что миссия UNIFIER направлена на увеличение обороноспособность ВСУ через обмен опытом и совместные военные учения. Канадские военные находятся в Украине как советники и консультанты.

Читайте такжеЭвакуация дипломатов из Украины: МИД просит посольства "не нагнетать"Министр финансов Христина Фриланд указала, что российская агрессия в отношении Украины касается национальных интересов Канады. В свою очередь министр иностранных дел Мелани Джоли заверила, что Канада отдана дипломатическим методам разрешить конфликт.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что расширение миссии UNIFIER обойдется примерно в 280 миллионов долларов США. Политик добавил, что Украина еще получит нелетальное оружие, разведывательные данные и помощь в борьбе с кибератаками.

Также Киев получит дополнительно около 39,5 миллиона долларов США гуманитарной помощи.

"Канада предоставляет до 50 млн долларов на гуманитарную помощь Украине и поддержку в развитии. Конечно, это вдобавок к кредиту в 120 млн. долларов, о котором мы объявили на прошлой неделе. Канада остается непоколебимым другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе", - заверил Трюдо.

Канадский премьер призвал Россию "снизить напряжение и приобщиться к содержательному диалогу для достижения мирного дипломатического решения ситуации". В ближайшее время глава минобороны Канады Анита Ананд посетит Латвию и Украину.

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Осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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