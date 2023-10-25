Москва и Киев поддерживают контакты в рамках гуманитарных тем.

Вдали от глаз общественности и кровавой линии фронта Украина и Россия продолжают контактировать. Страны, ставшие заклятыми врагами, ведущими кровопролитную войну, умудряются договариваться по нескольким основным гуманитарным вопросам: обмен военнопленными и телами погибших солдат, проход судов из черноморских портов Украины и возвращение украинских детей из России.

Издание The Washington Post пишет, что в некоторых случаях Москва и Киев прибегают к услугам посредников, в том числе Турции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Ватикана, Международного комитета Красного Креста.

Но в основном военные переговоры ведутся напрямую, отдельными представителями, в том числе в ходе жестких и неприятных личных встреч на украинско-российской границе и в Стамбуле, а также телефонных разговорах, как утверждают некоторые украинские чиновники, участвующие в обсуждениях. Ни одна из сторон не стремится афишировать существование этих "черных каналов".

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"Это очень, очень эмоционально сложно", - говорит Дмитрий Юсов, сотрудник украинской военной разведки, возглавляющий координационный центр, курирующий переговоры по обмену пленными. "Они - враги, но если мы говорим о переговорном процессе, то этот конфликт интересов должен быть преодолен. Мы понимаем, что что бы ни произошло, какие бы отношения у нас сейчас ни были, мы как украинцы заинтересованы в возвращении наших защитников, и если мы будем отказываться от всех каналов коммуникации, мы не сможем этого сделать".

Посредники - это запасной вариант.

"Если мы сами можем это сделать, то мы это решаем", - сказал советник президента Украины Михаил Подоляк.

В условиях жестокой попытки России свергнуть правительство Украины и захватить ее территорию, возможности для переговоров по прекращению войны практически отсутствуют. В марте 2022 года серия официальных мирных переговоров провалилась. Вместо этого Украина и Россия вернулись к основным пунктам, представляющим взаимный интерес, включая обмен военнопленными.

С российской стороны переговоры по обмену военнопленными ведет координационный центр при Министерстве обороны РФ, в состав которого также входит служба безопасности России - ФСБ. По словам Юсова, за освобождение конкретных пленных выступают и отдельные российские политики, и боевые формирования, такие как ЧВК "Вагнер" и "Ахмат", контролируемый лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Женевские конвенции предусматривают обмен военнопленными после окончания боевых действий. Однако, по словам Юсова, Украина стремится как можно скорее вернуть своих пленных бойцов, поскольку, по данным ООН, они подвергаются систематическим пыткам. Ни одна из сторон не сообщает, сколько солдат попало в плен.

Обмен военнопленными, как и обмен телами погибших солдат, в основном происходит на северо-востоке Сумской области Украины - единственном участке украинско-российской границы, где российские войска не пытаются активно продвигаться вперед. Тем не менее, обстрелы происходят ежедневно, и во время любых контактов объявляется перемирие.

Примерно два раза в месяц рефрижераторные фургоны с телами погибших подвозятся к границе российскими и украинскими спасателями, которые разгружают и перегружают тела, говорит Олег Котенко, украинский чиновник, который до сентября курировал вопросы передачи и поиска пропавших без вести солдат.

Эксперты Международного комитета Красного Креста проверяют документацию, а сотрудники российских и украинских спецслужб наблюдают, сказал Котенко.

"Время, место и количество тел согласовывается с российской стороной", - отметил он.

По словам Котенко, линия связи была инициирована МККК летом 2022 года.

"Надо о чем-то договариваться с противником, о гуманитарных миссиях", - сказал Котенко, добавив, что иначе "1700 человек не были бы похоронены достойно, как герои".

Турция стала основным местом, где обе стороны могут вести переговоры, когда они заходят в тупик. Она была выбрана в качестве нейтральной территории после того, как короткий раунд мирных переговоров в Беларуси в марте 2022 года был буквально отравлен - несколько членов украинской делегации загадочным образом заболели.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успешно налаживает связи с Москвой и Киевом, осуждая российское вторжение и отвергая западные санкции, а также выступая в роли проводника для российского финансового сектора. В Стамбуле состоялось несколько публичных встреч украинских и российских официальных лиц, но информация о них часто не разглашается, и общее их число неизвестно.

Министр обороны Украины Рустем Умеров был одним из официальных лиц, ведущих переговоры в Стамбуле. Этнический крымский татарин, свободно владеющий турецким языком, Умеров наладил связи в Турции, когда вел переговоры об освобождении крымско-татарских заключенных после вторжения России на полуостров в 2014 году.

После нескольких месяцев переговоров в июле 2022 года было объявлено о заключении сделки по поставке зерна.

По словам заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, который принимал участие в переговорах, встреч один на один между украинцами и россиянами по зерну не было. Вместо этого переговоры проходили в четырехстороннем формате: Турция, ООН, Украина и Россия, которую представляли представители Министерства обороны.

По словам Юсова, после дискуссий в кулуарах переговоров по зерну был согласован самый крупный на сегодняшний день обмен пленными: 215 украинцев и 10 иностранных бойцов обменял в сентябре 2022 года на 55 российских офицеров и пророссийского украинского политика, соратника Путина Виктора Медведчука.

215 украинцев отправились в Турцию, а иностранные военные - пять британских граждан, два американца, марокканец, хорват и швед - вылетели в Саудовскую Аравию.

По словам Юсова, привлечение Саудовской Аравии и Турции позволило снизить вероятность отказа России от сделки, чтобы не сердить двух важных партнеров Москвы.

Последний известный обмен военнопленными - по 45 человек с каждой стороны - произошел в июле.

"Переговоры не могут вестись таким образом, чтобы одна сторона получила больше или меньше", - сказал Юсов. "Каждая сторона должна иметь возможность доказать, что она в чем-то выиграла".

Еще одним посредником является Ватикан. Украина через католическую церковь добивается возвращения всех некомбатантов, включая поваров, санитаров и других людей, которые не воюют. Согласно Женевским конвенциям, некомбатанты не должны попадать в плен.

В качестве редкого шага для Ватикана, который предпочитает иметь дело с религиозными институтами, Кирилл Буданов, глава военной разведки Украины, был приглашен на встречу с Папой Франциском летом прошлого года. По словам Юсова, работа Ватикана в отношении некомбатантов пока находится "в процессе".

Украина передает послания и списки имен папскому нунцию в Киеве архиепископу Висвальдасу Кульбокасу, который направляет их через Святой Престол в Русскую православную церковь в Москве, сообщил украинский чиновник. Затем глава РПЦ Патриарх Кирилл передает послания в Кремль.

В этом месяце Катар помог добиться возвращения четырех украинских детей из России, став третьей страной после Турции и Саудовской Аравии, которая выступила посредником в успешной сделке между Россией и Украиной. Один из чиновников, участвовавших в сделке, сказал, что Катар вмешался в ситуацию из-за сложности ситуации.

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, обвинив их в военных преступлениях в связи с насильственным переселением украинских детей. Россия категорически отрицает эти обвинения.

Как правило, Россия отпускает детей только опекунам или их законным представителям, то есть родители или другие родственники должны приехать в Россию, что в условиях войны может оказаться невозможным.

Между уполномоченным по правам человека в Украине Дмитрием Лубинцом и его российской коллегой Татьяной Москальковой существует линия связи по вопросам пропавших детей, однако, по словам Лубинца, она не принесла никаких результатов. Они дважды встречались лично - на границе Украины и России в октябре 2022 года и в январе в Стамбуле на полях конференции

Однако, начиная с марта, группы детей стали возвращаться в Украину на полурегулярной основе. Их высаживают на дальнем западном участке украинско-белорусской границы, они переходят ее пешком, а в Украине их встречает неправительственная организация "Спасем Украину".

Лубинец отказался уточнить, как происходит возвращение детей, прибывших через Беларусь, но, по его словам, после выдачи ордера на арест Путина это стало проще.

"Сейчас еще не время подробно рассказывать, как это происходит", - подытожил омбудсмен.

Переговоры России и Украины - последние новости

В начале полномасштабной войны России против Украины официальный Киев приложил массу усилий, чтобы убедить российскую сторону прекратить неспровоцированую агрессию против украинцев и забрать свои войска. Контакты сторон не увенчались успехом, ведь Москва наотрез отказалась вернутся к границам 1991 года.

Недавно аналитики центра Rand Corporation Рафаэль С. Коэн и Джан Джентиле заявили, что компромисс с Россией и заключение мирного соглашения, предусматривающего уступки агрессору, не имеет под собой никакого обоснования.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что тема переговоров с Москвой отсутствует на уровне официальной и неофициальной риторики, и ее нет даже на уровне намеков.

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