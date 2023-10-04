Настроения в украинской власти переменчивы, там оценили предложение главы МИД Австрии начать диалог с Россией.

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выразил надежду, что "очень скоро" Киев сядет за один стол переговоров с Россией, ведь невозможно по другому завершить войну.

В то же время Киев не соглашается с такой логикой, несмотря на переменчивость в настроениях украинской власти. Один из членов правительства прокомментировал, что Украина не будет говорить с РФ, даже если государство столкнется с усилением давления со стороны стран Европы. Об этом пишет немецкий Bild.

"Даже если давление со стороны Брюсселя будет увеличиваться, мы не будем вести переговоры. Нет способа!",- заявил он в комментариев журналистам.

Таким образом неназванный украинский чиновник ответил на заявление Шалленберга. Тот говорил: "Мир всегда достигается за столом переговоров, никогда на поле боя", - цитирует Bild.

Также глава МИД Австрии заявил, что переговоры с Россией Украине лучше начать "быстрее, чем позднее". По его мнению, логика переговоров вернется на поле боя и будет решающей в контексте завершения войны. "Мы надеемся, что это произойдет очень скоро", - указал Шалленберг.

Шалленберг заявил, что РФ всегда будет "важной" для Европы

В марте 2023 года Александр Шалленберг также назвал бредом мысли о том, что РФ может потерять весомость для стран ЕС из-за войны с Украиной. Он отмечал, что невозможно будет отделиться от влияния и связей с Россией.

В качестве примера он привел российских культурных деятелей Достоевского и Чайковского. По его словам, они всегда будут частью Европы "нравится нам это или нет".

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