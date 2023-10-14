Россия не хочет переговоров и не направляет гонцов для вероятных переговоров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что тема переговоров с Российской Федерацией отсутствует на уровне официальной и неофициальной риторики, и даже ее нет на уровне намеков. Об этом глава МИД Украины сказал в интервью ведущей новостей ТСН Наталье Мосейчук.

В частности, его спросили, рассматривалась ли тема переговоров с Россией во время вещита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Нет. Тема переговоров отсутствует на уровне официальной риторики. Отсутствует на уровне неофициальной риторики. И отсутствует на уровне намеков. Потому что все понимают, что Россия этих переговоров не хочет. Украина не может согласиться на переговоры, пока на ее территории (российские оккупационные войска - УНИАН)", - сказал Кулеба.

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Министр повторил, что Россия не хочет переговоров и не направляет гонцов для вероятных переговоров. "Россия хочет воевать", - подчеркнул Кулеба.

Также его попросили объяснить слова, что осень будет серьезным вызовом для Украины и что Украину могут заставлять садиться за стол переговоров.

Глава МИД пояснил, что говорил о тяжелой осени по нескольким причинам.

"Во-первых, контрнаступление. Чем ближе к сезону, который сейчас начался, - холодно, дожди, - тем труднее двигаться на поле боя", - отметил Кулеба.

Второй причиной министр назвал приближение президентских выборов в Америке. "Мы уже увидели как закручивается картина", - отметил глава МИД.

Третьей причиной Кулеба назвал понимание, что выборы в Польше будут очень острые, а также результаты выборов в Словакии и отношения с некоторыми другими странами Европы.

Четвертая причина - это ожидаемые атаки России на энергетическую инфраструктуру. "Мы с вами понимаем, что это вопрос времени, когда они снова начнут пытаться нас энергетически уничтожить", - подчеркнул Кулеба.

"И пятая причина, почему я об этом говорил, потому что есть тренд об опустошении складов, с которых нам поставляют то или иное оборудование. Именно поэтому мы сделали этот первый форум оборонных индустрий в Украине, всех собрали, чтобы простимулировать производство нового оружия для обеспечения устойчивости поставок", - сказал Кулеба.

Он добавил, что то вооружение, которое поставляется сейчас, это было запланировано заранее. "И чтобы не было в начале следующего года вакуума - не просели эти поставки, мы начали системно работать над увеличением производства в Украине и за рубежом", - подчеркнул министр.

В этой связи, по его словам, тема переговоров с Россией могла бы появиться, если бы по всем пяти перечисленным направлениям Украина допустила проседание и везде бы был негатив.

"Но, поскольку этого проседания нет. Мы его не допустили. То у нас сейчас тема не переговоров доминирует, а тема Формулы мира президента Зеленского", - подчеркнул Кулеба. При этом, как заявил министр, тема Формулы мира Зеленского не предусматривает участие России.

Разговоры о мирном соглашении с РФ

Ранее высокопоставленные аналитики американского правительственного центра Rand Corporation Рафаэль С. Коэн и Джан Джентиле в заметке для издания Foreign Policy высказали мнение, что компромисс с Россией и заключение мирного соглашения, предусматривающего уступки агрессору, не имеет под собой никакого содержательного обоснования. Аргументы сторонников заключения мира любой ценой не выдерживают никакой критики.

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