Россия точно не планирует останавливаться даже после заключения мира, свидетельствуют факты.

Компромисс с Россией и заключение мирного соглашения, предусматривающего уступки агрессору, не имеет под собой никакого содержательного обоснования. Аргументы сторонников заключения мира любой ценой не выдерживают никакой критики.

Об этом заявили высокопоставленные аналитики американского правительственного центра Rand Corporation Рафаэль С. Коэн и Джан Джентиле в публикации для издания Foreign Policy.

Они отметили, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину на Западе звучали призывы к уступкам агрессору, но озвучиваемые причины для этого постоянно менялись.

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"Украина не может выиграть, поэтому Запад должен вести переговоры; Украина гарантировала себе выживание, но не может надеяться на большее, поэтому пора говорить; Украина побеждает слишком быстро, поэтому давайте дадим российскому президенту Владимиру Путину отступление на случай, если он захочет взорвать мир; война становится слишком дорогой, поэтому отправьте дипломатов", – приводят аналитики типичные аргументы сторонников немедленного мира.

Анализируя эти аргументы, Рафаэль С. Коэн и Джан Джентиле пришли к выводу, что в большинстве случаев они основываются на незнании фактов и игнорировании реальной ситуации на фронте и в целом в отношениях Украины и России.

Они обращают внимание на то, что медленное продвижение украинского контрнаступления, которое часто называют причиной начать переговоры, в определенной степени является следствием медленных темпов предоставления оружия Украине, что дало россиянам время закрепиться после катастрофических поражений прошлого года.

"Кроме того, есть признаки того, что Россия приходит в упадок на внутреннем фронте. После того, как российский рубль временно стабилизировался после коллапса в начале вторжения, валюта продолжила свое длительное падение. Богатая нефтью страна сейчас сталкивается с дефицитом топлива и нормированием поставок", – акцентируют аналитики.

Отдельно Коэн и Джентиле критикуют тех, кто прикрывает свои мирные инициативы заботой о жизни украинцев. "Около 84 процентов украинцев — подавляющее большинство по любым стандартам - выступают за то, чтобы воевать дальше. Мысль о том, что Запад должен как-то спасти украинцев от самих себя, подтолкнув к переговорам, столь же ошибочна, сколь и высокомерна и самодовольна", - говорят они.

Наконец переговоры никуда не денут российские намерения уничтожить Украину как государство и захватить ее территории, говорят аналитики, ссылаясь на многочисленные заявления российских политиков и медиаперсон.

"Также нет признаков того, что аппетиты России будут удовлетворены контролем над Украиной. Поражение России в Украине является лучшей гарантией того, что Россия никогда не сможет реализовать свои амбиции", – отмечают эксперты.

Под конец Коэн и Джентиле напоминают, что публичное подталкивание Украины к мирному соглашению "было бы опасным посланием" для остального мира, "наполненного агрессивными, ревизионистскими, авторитарными режимами".

"Существуют веские причины, почему другие демократии, которые находятся под прицелом более крупных соседей — от Тайваня до стран Балтии — считают успешную оборону Украины жизненно необходимой для собственной безопасности", – говорят они.

Перспективы мирного соглашения с РФ

Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что кремлевский диктатор Владимир Путин заблокирует любую сделку в рамках вероятных мирных переговоров. По мнению Зеленского, чтобы оценить перспективы мирного соглашения с РФ, достаточно посмотреть на так называемое "зерновое" соглашение.

На этом фоне Украина продвигает собственную формулу мира, которая предусматривает одним из первых и главных пунктов полный вывод российских войск со всей территории Украины. В октябре должна состояться третья международная встреча в рамках этой стратегии. Первая такая встреча была в Копенгагене в июле, вторая в Джидде в августе. Следующую встречу будет принимать Турция.

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