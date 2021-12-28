Кабинет министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.
"Только что заместитель министра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - отметила она.
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24 декабря Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовскую мэрию и пообщался с городским головой Львова Андреем Садовым.
Значительный резонанс вызвал наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним: на фото с деловой встречи с Садовым и другими должностными лицами она стоит между Гарбаруком и мэром в вечернем платье с очень откровенным декольте.
В свою очередь Гарбарук решил отреагировать на скандал, процитировав стихотворение Киплинга "Если".
"О, если ты спокоен, не растерян, Когда теряют головы вокруг, И если ты себе остался верен, Когда в тебя не верит лучший друг, И если ждать умеешь без волненья, Не станешь ложью отвечать на ложь, Не будешь злобен, став для всех мишенью, Но и святым себя не назовешь", - написал чиновник.
Игоря Гарбарука назначили на пост заместителя министра образования и науки еще 17 июля.