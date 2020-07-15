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Правительство назначило четырех заместителей министров

15:28, 15 июля 2020
Политика
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Кабмин назначил четырех заместителей министров / фото УНИАН

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале.

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Так, правительство назначило Ростислава Карандеева первым заместителем министра культуры и информационной политики, Матвея Бидного - заместителем министра молодежи и спорта, Андрея Витренко и Игоря Гарбарука - заместителями министра образования и науки.

В то же время, по данным депутата, Кабмин уволил Андрея Биденко с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики.

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