Кристина Тишкун появилась в ультраоткровенном платье.

Помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука, Кристина Тишкун, приехала на встречу с мэром Львова Андреем Садовым в ультраоткровенном образе.

Кристина появилась на деловой встрече в черном приталенном платье с высоким разрезом до бедра и глубоким декольте. При этом девушка не надела бюстгальтер, таким образов обнажив наполовину свою грудь. Также она сделала вызывающий макияж с акцентом на красные губы.

Интересно, что 27-летняя Тишкун опубликовала в своем инста-блоге фотографии с этой встречи. Конечно, пользователи сети сразу начали активно комментировать ее наряд, и не всем он пришелся по душе.

"Вы или крестик снимите, или трусы наденьте", "Brazzers нервно курит в сторонке", "Эскортница?", - пишут в сети.

После волны хейта девушка закрыла свою страницу в Instagram. Теперь смотреть ее откровенные фото могут только избранные.

Более того, специалист по этикету Анна Чаплыгина написала в Facebook, что девушка нарушила все правила делового этикета.

По ее словам, черный цвет неуместен для деловой встречи. При этом допускается на приятном торжестве черный цвет смокинга и галстука-бабочки.

Читайте такжеЕлена Зеленская показала украинкам, как выглядеть нарядно в костюме"Соболь, платье, декольте, разрез и сапоги с "каблами" (простите, это не каблук)… Образ целостный и гармоничный. Для определенной роли в кино – идеальный. Но вряд ли уместен в компании заместителя министра образования. Вряд ли он уместен для роли помощника адвоката (Тишкун указана помощником адвоката в компании Advisers). И вряд ли уместен для кого-то в деловой ситуации", - заявила специалист по этикету.

Отметим, замминистра образования Украины Игорь Гарбарук решил отреагировать на скандал, процитировав стихотворение Киплинга "Если".

"О, если ты спокоен, не растерян, Когда теряют головы вокруг, И если ты себе остался верен, Когда в тебя не верит лучший друг, И если ждать умеешь без волненья, Не станешь ложью отвечать на ложь, Не будешь злобен, став для всех мишенью, Но и святым себя не назовёшь", - написал Гарбарук на своей странице в Facebook.

Интересно и то, что Тишкун любит откровенные фотографии и часто устраивает себе подобные фотосессии.

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