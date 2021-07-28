В частности, согласована кандидатура Вячеслава Чауса.

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру нового председателя Черниговской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

В частности, согласована кандидатура Вячеслава Чауса.

В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя руководителя Офиса главы государства Анну Коваленко председателем Черниговской областной государственной администрации, уволив с этой должности Андрея Прокопенко.

Читайте такжеЗеленский провел кадровые перестановки в СБУКоваленко – общественная активистка, журналистка, сотница 39-й женской сотни Самообороны Майдана, бывшая советница трех министров обороны и министра информационной политики. Эксперт по вопросам обороны и безопасности. В 2019 году была избрана народным депутатом от "Слуги народа".

В прошлом году Коваленко вышла замуж за 53-летнего Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. У пары в январе родилась девочка.

Вчера, 27 июля, на брифинге пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил об увольнении Хомчака и назначении на его должность командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного.

Хомчак перейдет на должность первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Автор: Леся Лещенко