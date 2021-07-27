В частности, в СБУ изменения связаны с реформой и необходимостью усилить борьбу с контрабандой, а в МОУ - с бытовым, информационным обеспечением, а также обеспечением вооружением.

В Офисе президента объяснили цель кадровых изменений в Службе безопасности Украины и Министерстве обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он напомнил, что недавно в Службе безопасности Украины произошли кадровые изменения на всех уровнях.

В частности, Руслан Баранецкий и Василий Малюк уволены с должностей первых заместителей председателя СБУ, Сергей Андрущенко переведен на должность первого заместителя председателя СБУ.

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В то же время председатель СБУ Иван Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности Андрея Наумова и начальника экономической контрразведки Андрея Трепилко.

"Мотивация этих кадровых изменений очень проста: президент требует от СБУ более активной борьбы с контрабандой. Вопрос здесь не только в том, что контрабанда - это прямое нарушение украинского законодательства и недополучение средств бюджетом Украины, но и в том, что контрабанда угрожает экономической стабильности нашей страны, потому что делает компании, которые работают "в белую", неконкурентоспособными..." - отметил Никифоров.

Он также добавил, что другая часть кадровых решений в СБУ связана с реформой ведомства, которая в настоящее время продолжается и заключается, в частности, в освобождении СБУ от функций борьбы с экономическими преступлениями.

Кроме того, пресс-секретарь прокомментировал и кадровые изменения в Минобороны.

Никифоров напомнил, что 21 июля правительство уволило трех заместителей министра: Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона, которые отвечали за бытовое, информационное обеспечение, а также обеспечение вооружением.

"Цель президента понятна - он хочет, чтобы современный солдат, который рискует собственной жизнью, имел достойные условия службы, чтобы держал в руках современное и надежное оружие или оборудование... Направление коммуникаций, президент считает, надо усилить", - пояснил он.

По словам Никифорова, кандидатуры преемников на эти должности сейчас находятся на финальной стадии согласования и проходят проверки.

Он пообещал, что до конца недели имена кандидатов будут обнародованы.

Автор: Антонина Доломанжи