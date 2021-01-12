Девочку назвали Марией.

Председатель Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко 11 января родила дочь.

Читайте такжеНа Закарпатье новорожденной четверное дали имена (фото)Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом она написала на своей странице в сети Facebook.

"Привет, Мария! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", - написала она.

Коваленко состоит в браке с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

В интервью черниговским журналистам председатель Черниговской ОГА рассказала, что с будущим мужем познакомились в 2017 году, поженились в 2020.

Также Коваленко отметила, что планирует совмещать управление областью с материнством, не исключив, правда, некоторое время дистанционной работы.

Брак Хомчака и Коваленко: что известно

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, которому в июне 2020-го исполнилось 53 года, женился на 29-летней главе Черниговской облгосадминистрации Анне Коваленко.

Хомчак и Коваленко встречались полгода. Главнокомандующий ВСУ был ранее женат и развелся в 1993 году, для Коваленко это официально первый брак.

Между Хомчаком и Коваленко разница в возрасте 24 года.

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Автор: Ирина Синельник