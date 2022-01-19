Инцидент с Гайдукевичем показали в прямом эфире.

Участник митинга под Печерским судом Киева в поддержку нардепа, экс-президента Петра Порошенко, бывший журналист "5 канала" Виталий Гайдукевич устроил провокацию против полицейского.

Соответствующее видео попало в эфир телеканала "Украина 24".

На нем Гайдукевич заявляет журналистам, что в Украине есть "правопорохоронная система" и дергает стоявшего рядом правоохранителя, пытаясь посмотреть его номер. Полицейский при этом пытается его оттолкнуть от себя.

Сегодня Печерский суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

Дело против Порошенко

Порошенко подозревают в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Ранее в рамках этого дела о госизмене о подозрении сообщили о подозрении депутату от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.