Секретарь СНБО отметил, что все путинские разговоры об Украине переписаны под копирку.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал президента РФ Владимира Путина больным человеком, который живет в выдуманном мире. Он выразил надежду, что интервью Такеру Карлсону "поможет протрезветь западным политикам".

"Единственное, что реально вызывает определенные реакции, это то, что у Путина - военного преступника с ордером на арест от Гаагского трибунала - берут интервью, а не показания, которые он должен давать следователю. Это то единственное, что он должен делать на остатке своей жизни, сколько бы ему ни осталось", - написал Данилов в Twitter (X)

При этом он признался, что не слушал интервью Путина, потому что "это лишено всякого смысла".

Видео дня

"Все путинские разговоры об Украине переписаны под копирку, где с одной стороны вечно обиженная Россия и бред самого Путина, а на другой стороне - весь мир, который только и мечтает захватить "богатства" России, солдаты которой воруют в Украине унитазы", - отметил секретарь СНБО.

Он назвал Путина безумным человеком, который существует в выдуманном мире.

"Путин - больной человек, который существует в выдуманном мире, которого нет и которого никогда не будет. Его познания в истории в целом и истории Украины в частности базируются на личных психических расстройствах с признаками маниакальности. Более точный диагноз могут поставить специалисты. А можно ли иметь дело с сумасшедшим? Украина все выводы относительно того, как нужно разговаривать с Путиным, сделала. Надеюсь, что такие интервью помогут протрезветь западным политикам", - подытожил Данилов.

Скандальное интервью Путина Карлсону - главные новости

Скандальный американский журналист Такер Карлсон взял интервью российского диктатора Владимира Путина, что спровоцировало волну критики в Украине и на Западе.

В интервью Путин наговорил уже знакомую чушь, в частности, Украины на самом деле не существует, а это часть России, полномасштабным вторжением в Украину он пытался прекратить войну на Донбассе, которую сам же и развязал.

Кроме того, Путин рассказал, как якобы пристыдил Владимира Зеленского во время личного разговора из-за того, что президент Украины якобы потакает "нацистам", хотя его отец воевал против гитлеровцев. Вот только этот эпизод врядли имел место, ведь отец Зеленского родился после Второй мировой войны.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что интервью Путина не влияет на глобальный политический процесс.

Вас также могут заинтересовать новости: