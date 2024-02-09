Карлсон дал слово людоеду, который говорит о том, что имеет право убивать детей, заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что интервью, которое дал российский диктатор Путин американскому журналисту, не влияет на глобальный политический процесс.

В эфире телеканала FREEDOM он сказал, что любые слова Путина не отменяют факта нападения Российской Федерации на Украину, ведения войны геноцидного плана и совершения военных преступлений. Подоляк подчеркнул, что этого достаточно для обеспечения пожизненного срока для диктатора и многих людей из его окружения.

"Поэтому это интервью не играет никакой роли, оно не может ничего оправдать. И влияния на глобальный политический процесс подобного типа интервью не имеют ни малейшего", - добавил советник главы ОП.

Реакция на скандальное интервью Путина:

В двухчасовом интервью экс-журналисту Fox-News Такеру Карлсону Путин, как всегда, искажал исторические события. Так, диктатор обвинил Польшу в том, что она "вынудила" Адольфа Гитлера начать войну и вторгнуться на ее территорию.

Также он назвал отца украинского президента Владимира Зеленского фронтовиком, который воевал во Второй мировой войне.

В Европейской комиссии сказали, что не услышали ничего нового в этом интервью - только старую ложь, искажения и манипуляции.

Вас также могут заинтересовать новости: