Он верит, что вступление страны в Альянс приведет к ядерному апокалипсису.

Американский миллиардер Илон Маск считает, что вступление Украины в Североатлантический Альянс приведет к ядерной войне.

Так он прокоментировал опублкованное в социальной сети X (ранее Twitter) видео, на котором государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен говорит, что Украина станет членом Альянса.

"Вот так буквально начинается фильм о ядерном апокалипсисе", - написал Маск, прикрепив ссылку на видео о съемках американского фильма "На следующий день".

Сюжет американского апокалиптического телефильма "The Day After" разворачивается вокруг войны НАТО и стран Варшавского договора, она приводит к обмену ядерными ударами между Штатами и Советским Союзом. В ноябре 1983 года первую трансляцию фильма посмотрели более чем 100 миллионов человек.

Что Маск говорит об Украине и войне?

В начале полномасштабного вторжения бизнесмен поддерживал украинцев, но в какой-то момент начал публично заявлять, что все может закончиться мировой войной.

Он предлагал Украине отказаться от оккупированного Крыма и провести новые "референдумы" на оккупированных территориях. Когда украинцы возмутились в комментариях к его посту, он заявил о нашествии "ботов".

Поздее Маск опубликовал в сети карикатуру на президента Владимира Зеленского, высмеяв то, что Украина просит союзников о помощи в борьбе с РФ.

В конце марта миллиардер призвал Украину согласиться на переговоры с Москвой, поскольку в случае продолжения войны, по его словам, падет и Одесса.

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