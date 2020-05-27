Венедиктова обвинила САП в бездействии - у Холодницкого ответили

Венедиктова обвинила САП в том, что следствие по многим актуальным и резонансным процессам так и не завершилось, в результате чего виновные к ответственности привлечены не были, а многомиллионные убытки так и не возместили.

Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) в бездействии.

Соответствующее видеообращение генпрокурор опубликовала на своей странице в Facebook.

По ее словам, во многих актуальных и резонансных процессах подозрения чиновникам сообщали несколько лет назад, но следствие так и не завершили. Виновные к ответственности привлечены не была, а многомиллионные убытки так и не возместили.

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В качестве доказательств Венедиктова привела в пример дело о присвоении «топ-руководителем правоохранительного органа» земельного участка в Киеве. Имени она не назвала, но в СМИ предположили, что речь идет о бывшем первом заместителе генпрокурора, а ныне народном депутате от "Оппозиционной платформы За жизнь" Ренате Кузьмине.

Также Венедиктова вспомнила уголовное производство о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа (СМИ предполагают, что имеется в виду дело по близкому окружению Петра Порошенко - Олегу Свинарчуку-Гладковскому).

«Пока оно расследовалось ГБР, руководителям оборонного и коммерческого предприятий сообщили о подозрении. После изменения подследственности - опять-таки никаких действий (со стороны САП - УНИАН). Как следствие «процессуальной неуклюжести» - решение суда об отказе прокурору САП в продлении сроков досудебного следствия», - заявила Венедиктова.

Ответа Специализированной антикоррупционной прокуратуры долго ждать не пришлось. В коллективном письме, опубликованном в Facebook, представители САП не согласились с выводами генпрокурора.

"В силу специфики работы мы располагаем информацией и хорошо понимаем запущенные так называемыми политическими элитами процессы переподчинения нашей деятельности определенным целям, которые не согласуются с задачами уголовного судопроизводства. Учитывая это, настоятельно призываем генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и не позорить правоохранительную систему", – говорится в сообщении.

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В САП отметили, что на сегодняшний день на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств по обвинению "лиц, которые еще пять лет назад могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в "режиме онлайн".

"Однако, несмотря на все, в настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на соответствующей скамье. Так же, как и сотни других действующих и бывших чиновников, политиков, народных депутатов, которых вы "не можете подвести", являются подозреваемыми, а уголовные производства расследуются, несмотря на попытки лишить их такого статуса", – отметили в антикоррупционном ведомстве.

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