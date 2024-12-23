Отмечаться он должен ежегодно 24 февраля.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления Национального дня молитвы (№12336).

Им устанавливается памятный день - Национальный день молитвы, который должен отмечаться 24 февраля. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является установление в Украине Национального дня молитвы, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Также отмечается, что "из истории известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории".

Видео дня

"Молитва к Богу является сверхъестественной силой для победы и залогом консолидации и единения украинского общества. Совместная молитва защитит Украину и тех, кто продолжает борьбу на поле боя, станет свидетельством духовного единения украинского народа и символом нашей непоколебимой веры в победу", - отмечают авторы законопроекта.

24 февраля в истории Украины

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин заявил, что должен был начать полномасштабное вторжение в Украину раньше февраля 2022 года.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что Путин в интервью 22 декабря заявил, что невозможно сказать точно, когда это вторжение должно было произойти.

В то же время он обвинил Украину и Запад в том, что они "ввели в заблуждение" Россию и не выполнили Минские соглашения, и это дало Западу время подготовить Украину к будущим "военным действиям" против России.

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