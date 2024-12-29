Он сказал, что указ будет опубликован завтра.

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в стране института военного омбудсмена.

"Был запрос от военных - и это объективная потребность - о создании особой институции военного омбудсмена. Нужен такой человек, который способен защищать права воинов, и такая системная способность, чтобы омбудсмен вместе с Министерством обороны, со всеми, кто необходим, мог действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов", - рассказал президент.

Он добавил, что создание такого института обсуждалось с министром обороны Украины, с военным командованием, также с представителями гражданского общества.

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"Подготовлено первое решение - указ о назначении уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Чтобы начать эту работу и подготовить запуск института омбудсмена. Я выбрал кандидатуру - сильную кандидатуру. Указ будет опубликован завтра", - анонсировал глава государства.

Вместе с новым уполномоченным, с правозащитным сообществом и Министерством обороны будет согласован соответствующий законопроект о военном омбудсмене, а также соответствующие системные основы его деятельности: полномочия, финансы и все остальное. "Я прошу Верховную Раду и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена. Я благодарю всех, кто помогает", - отметил Зеленский.

Институт омбудсмена в Украине

В Украине в настоящее время есть уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Эту должность с 1 июля 2022 года занимает Дмитрий Лубинец. В поле его деятельности обмены военнопленными, защита прав ребенка. Он занимается возвращением украинских детей, которых похитила РФ. Также он защищает права граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины.

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