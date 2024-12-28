Теперь окончательное решение должен принять президент.

После обновления руководства украинских посольств за рубежом настала очередь областных военных администраций. Так, Кабинет Министров Украины поддержал проекты Указов Президента Владимира Зеленского об увольнении руководителей двух облгосадминистраций, сообщается в Telegram-канале правительства.

В частности правительство согласовало увольнение Руслана Кравченко с должности председателя Киевской областной государственной администрации и Филиппа Пронина с должности председателя Полтавской областной государственной администрации.

Решение принято на заседании 28 декабря.

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Стоит заметить, что окончательное решение об увольнении и назначении глав ОГА - за президентом. Пронин и Кравченко останутся на должностях, пока президент не издаст указ об их увольнении.

Как давно работали Пронин и Кравченко

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко на должность главы Киевской областной государственной администрации своим указом от 10 апреля 2023 года.

Через полгода, 10 октября 2023 года, Зеленский уволил Дмитрия Лунина от исполнения обязанностей председателя Полтавской ОГА и назначил на эту должность Филиппа Пронина.

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