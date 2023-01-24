Бринк отметила, что для тех, кто наживается за счет государства не место в будущей Украине.

В будущей Украине не может быть места тем, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Голос Америки. "В будущей Украине не может быть места тем, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения. Государственные ресурсы должны служить народу. Люди должны понимать свою ответственность друг перед другом и перед государством. И это не пустые слова. Это слова, которые имеют глубокие корни в ценностях, которые поддерживает Украина в попытках быть частью евроатлантического общества", - прокомментировала посол.

Посол США выразила надежду, что украинское общество и правительство мобилизуются после уроков прошлого.

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"США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении и утверждении институтов, которые будут работать ради интересов многих, а не нескольких", – заявила посол.

Коррупционные скандалы в Украине

21 января в Министерстве инфраструктуры сообщили о задержании правоохранителями и. о. министра развития общин и территорий Василия Лозинского. Причина задержания топ-чиновника - хищение бюджетных денег. Позже стало известно, что его задержали при получении взятки на сумму $400 тыс.

В тот же день украинские СМИ опубликовали данные о контрактах Министерства обороны по закупкам продуктов для ВСУ. Как выяснилось, чиновники закупили продукты в разы дороже розничных цен в столичных супермаркетах.

22 января вечером после сообщений о вероятных злоупотреблениях с закупками в двух украинских министерствах президент Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет временем справедливых решений.

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