Масштабный митинг прошел в Будапеште 23 октября. Жители Венгрии вышли на улицы из-за политики правительства страны, которая привела к росту уровня инфляции и повышению цен.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что участники протестов требовали отставки премьер-министра Венгрии Виктора Обрана. При этом огромную роль в протестах сыграли учителя, студенты и другие сотрудники сферы образования.
Участники митингов держали плакаты с надписью "Орбан, потеряйся" и "Нет учителей, нет будущего". Люди считают, что премьер обманул их, выплачивая маленькую зарплату, а инфляция, которая перешагнула порог в 20%, продолжает расти и становится невыносимой.
Один из участников протеста заявил, что не просто не может откладывать деньги, но уже стало проблемой "сводить концы с концами".
Кроме того, митингующие крайне возмущены тем, что Орбан поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина в войне против Украины и таким образом превращает страну в изгоя. На некоторых плакатах можно было увидеть надписи: "Россияне, уезжайте домой!".
Позиция Венгрии по войне в Украине - что известо
Венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном известно своей пророссийской позицией. В частности, он неоднократно ставил преграды для введения новых санкций против России после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Так, в сентябре Орбан призвал ЕС вообще отменить все санкции против РФ до конца этого года. Он считает, что якобы именно санкции, а не агрессивные действия Кремля, являются причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции в Европе.
Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает новых европейские санкций против РФ. Правда, Будапешт, несмотря на предыдущие заявления, решил все же не блокировать продление санкций Евросоюза против России.