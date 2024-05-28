По словам президента, прежде всего речь идет о необходимости участия как можно большего количества лидеров разных стран мира в Саммите мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война не должна длиться десятилетиями, и поэтому, лидеры других стран обязательно должны принять участие в Глобальном Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Глава государства рассказал, что Украине важно получать оружие от стран-партнеров, чтобы не дать России оккупировать и разрушить полностью государство.

"Параллельно надо идти дипломатическим путем для того, чтобы война не шла десятилетиями. Вот, что мы хотим. Дипломатический путь - мы предложили саммит мира", - сказал Зеленский.

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Глава государства напомнил, что из Харькова записал видео, когда увидел собственными глазами результаты российских ударов по городу и гражданским объектам.

"Мы обращаемся к лидерам мира: если ты хочешь мир, то давайте встречаться на площадке Саммита мира. Совершенно справедливо, что эту площадку готовим мы вместе с другими партнерами, потому что война у нас, и инициатива должна быть у нас. Мы жертва, на нас напали, нас убивают", - сказал Зеленский.

Он призвал не искать альтернативы и идти этим путем.

"Если есть альтернативные мысли - пожалуйста приезжайте лидеры на саммит. У нас открытый микрофон. Мы защищаем не просто так ценности демократии и свободы. Мы такие и есть, и поэтому, любое государство может приехать и отстаивать свое мнение, предлагать свои предложения по дипломатическому решению окончания войны. В этой связи, президент добавил, что обращался к лидерам США, Китая и других лидеров, что те приняли участие в Смите Мира в Швейцарии", - добавил президент

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня во исполнение январской договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Швейцарии Виолой Амхерд состоится первый Саммит мира для Украины. Местом проведения Саммита выбрали Бюргеншток, расположенный недалеко от швейцарского города Люцерн.

Евросоюз планирует после Саммита мира в Швейцарии провести конференцию с Россией, пишет Bloomberg. Сообщается, что министры иностранных дел ЕС обсудят, как найти "спасительный результат" для украинского Саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

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