Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на первом Глобальном Саммите мира наработают детали по трем пунктам Формулы мира, а затем эти наработанные документы передадут Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Лиссабоне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португальской Республики Луишем Монтенегру. В частности, у президента спросили, почему на саммите главными пунктами Формулы мира выбраны только три пункта - ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение депортированных и пленных.
"Прежде всего мы хотели найти пункты, которые не разделяют нас с миром, и даже с теми странами, которые балансируют и не полностью поддерживают Украину. Для нас очень важно было опираться исключительно на Устав ООН", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что речь идет не только об обмене пленными, но и о возвращении украденных Россией украинских детей. Также в пункте "ядерная безопасность" могут обсудить российские атаки на украинскую энергетику. "Это отдельный вопрос. Я не уверен, что мы это успеем урегулировать", - сказал Зеленский.
Президент убежден, что все страны, которые действительно хотят мира, а не только пытаются не разорвать полностью отношения с РФ, объединены и уважают все эти три пункта. Он считает, что избрание этих пунктов было правильным выбором.
Зеленский сказал, что надо с чего-то начинать, чтобы привлечь большинство мира. "Что будет после этого? На техническом уровне наши представители лидеров, представители всех государств будут уже прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов", - сказал Зеленский.
Далее процесс будет двигаться по аналогии с зерновой инициативой, потому что она имела практическое исполнение. "Мы проработали с президентом Эрдоганом и господином генсеком ООН Гутеррешем, что может быть с зерновым коридором. После этого этот документ генсек ООН и Эрдоган передали представителям РФ", - напомнил он.
Президент отметил, что выход Москвы из зерновой инициативы был нарушением соглашения не с Украиной, а с миром. "И я считаю, что это очень важный пример. Тогда все были возмущены именно на Россию, и увидели, что все, что мы до этого говорили, было правдой. Россия никогда не выполняет то, что обещает. Здесь то же самое", - подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что надо по деталям разработать все три пункта, передать их российским представителям, и потом посмотреть, как они их будут выполнять. Президент сказал, что после саммита в Швейцарии можно переходить к другим пунктам, которые являются сложными. "Но если три заработают, все остальное мы также сможем решить, если действительно страны хотят окончания этой войны", - убежден Зеленский.
Саммит мира: последние новости
Как сообщал УНИАН, Глобальный Саммит мира будет проходить в июне в Швейцарии. Украина призывает лидеров других стран принять участие в нем.
Президент заявлял, что Путин хочет собрать собственную параллельную платформу Глобальному саммиту мира. По его мнению, он будет аплодировать стоя, если американский президент Джо Байден не приедет на эту встречу.