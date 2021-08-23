Шарль Мишель пробудет в Киеве два дня.

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину. Он примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter.

"Рада приветствовать в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе", - отметила политик.

Глава Европейского совета пробудет в Украине два дня – 23 и 24 августа.

Читайте такжеГермания сменила своего представителя на саммите "Крымской платформы": кто приедет в УкраинуВ первый день своего визита он проведет встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и посетит Офис Крымской платформы, а также выступит на саммите. 24 августа европейский политик посетит мероприятия, посвященные 30-й годовщине Независимости Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующий военно-морских сил США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк поздравил Украину с 30-й годовщиной Независимости.

Автор: Анастасия Горбачева