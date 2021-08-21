Саммит Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, направлен на выработку единой международной позиции по оккупированному Российской Федерацией украинскому полуострову. Цель встречи - вывести Москву из Крыма.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".
Он указал, что на саммит приедет много участников, и все они важны для дальнейшей работы Крымской платформы. По его словам, этот механизм позволит увеличить давление на Кремль.
"Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма. Это же политика. И есть два выбора всегда в политике: либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть". Вот и все! Это стратегия, проверенная историей", - заявил глава МИД.
Читайте такжеСтало известно, кто возглавит делегацию США на Крымской платформеПри этом он подчеркнул, что участники саммита создадут ядро Крымской платформы, а в будущем этот список будет пополняться.
Крымская платформа - что о ней известно
Инициатива "Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.
Инаугурационный саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В Украину приедут представители от всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке, а также государств вне пределов трансатлантического региона.
Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.
Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 40 стран и международных организаций.