Дмитрий Кулеба отметил, что этот механизм позволит увеличить давление на РФ

Саммит Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, направлен на выработку единой международной позиции по оккупированному Российской Федерацией украинскому полуострову. Цель встречи - вывести Москву из Крыма.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Он указал, что на саммит приедет много участников, и все они важны для дальнейшей работы Крымской платформы. По его словам, этот механизм позволит увеличить давление на Кремль.

"Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма. Это же политика. И есть два выбора всегда в политике: либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть". Вот и все! Это стратегия, проверенная историей", - заявил глава МИД.

Читайте такжеСтало известно, кто возглавит делегацию США на Крымской платформеПри этом он подчеркнул, что участники саммита создадут ядро Крымской платформы, а в будущем этот список будет пополняться.

Крымская платформа - что о ней известно

Инициатива "Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Инаугурационный саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В Украину приедут представители от всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке, а также государств вне пределов трансатлантического региона.

Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 40 стран и международных организаций.

Автор: Анастасия Горбачева