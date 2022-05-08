Экс-канцлер Германии Ангела Меркель пока не дает никаких комментариев.

В немецком обществе уже раздаются заявления о политической ответственности бывшего руководства, поставившего страну в рискованную зависимость от России.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас раздаются голоса о том, что будет проводиться, если не парламентское расследование, то, по крайней мере, в общественном контексте немецкие СМИ, они уже начали это делать, пытаются понять, как случилось, что их руководство "загнало государство в угол" и не только энергетический", – сказал Мельник.

Посол добавил, что, в частности, экс-канцлер Ангела Меркель пока не дает никаких комментариев.

"Госпожа Меркель пока не комментирует вообще ничего, но, я думаю, что такая позиция не сможет долго выдерживаться, поскольку немецкое общество проснулось, как "от холодного душа", от этой войны, и понятно, что эти "сказки братьев Гримм", которые им рассказывали десятки лет – что "это хорошо", что "сближение с Россией - в интересах Германии", что "никаких рисков от этой зависимости нет" – немцы осознали, что это был огромный миф", – отметил Мельник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая, экс-депутат Бундестага Германии Марилуизе Бек заявила, что отношение немцев к войне, которую развязала Россия против Украины, с 2014 года значительно изменилось. По ее словам, в частности, в 2014 году немцы поверили российской пропаганде, что "Крым – это российская земля, что действительно это был глупый Хрущев отдал его Украине".

3 мая украинский посол Андрей Мельник раскритиковал отказ немецкого канцлера Олафа Шольца, обидевшегося на позицию Офиса президента Зеленского в отношении президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которому Киев отказал в визите.

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