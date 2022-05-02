Кулеба подчеркнул, что победа Украины в развязанной РФ войне позволит Европе выйти из кризиса и значительно усилить свои позиции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Германию "одной из самых нерешительных" стран Европейского союза в вопросе реакции на воену РФ против Украины.

Об этом глава МИД рассказал в интервью немецкой газете Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РБК-Украина.

Кулеба назвал три направления, по которым Германия могла бы принять "исторические решения" в контексте российской агрессии:

устранение препятствий для поставок необходимого Украине вооружения,

введение новых санкций против России,

предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

Глава МИД добавил, что вопрос евроинтеграции Украины сейчас является "вопросом войны и мира на нашем континенте". По его словам, лидеры стран, которые мыслят "рационально и стратегически", должны быть "в авангарде" по этому вопросу.

Кулеба подчеркнул, что победа Украины в развязанной РФ войне позволит Европе выйти из кризиса и значительно усилить свои позиции. Но если Путин одержит успех в агрессии против Украины, ЕС "не сможет наслаждаться стабильностью и безопасностью в течение десятилетий".

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет поставлять танки в Украину, только если это будут делать другие страны. По его словам, принцип по поставкам оружия должен быть таким - "все или никто".

Тем временем, посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США. Он добавил, что Украина благодарна немцам за самоходные зенитки Gepard, но этого мало.

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