Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад, отметил Мельник.

Украинский посол Андрей Мельник раскритиковал отказ немецкого канцлера Олафа Шольца, обидевшегося на позицию ОП в отношении президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Разыгрывать обиженную колбасу – не очень по-государственному", - цитирует дипломата немецкая газета Spiegel.

По его словам, "речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад".

Мельник добавил, что Зеленский по-прежнему ждет Шольца в Киеве. Однако, он отметил, что Украина ждет от Берлина "гораздо большего, чем символического визита". Речь идет об одобрении правительством Шольца поставок Украине тяжелого вооружения.

Посол раскритиковал тот факт, что до сих пор не найдены боеприпасы для обещанных зенитных танков "Гепард". Танки являются первым тяжелым вооружением, доставленным непосредственно из Германии в Украину.

Что предшествовало

В интервью немецкому общественному вещателю ZDF Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как Киев отверг визит Штайнмайера.

12 апреля Штайнмайер, который находился в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По его словам, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.

По информации Bild, Штайнмайера не захотели видеть в Киеве из-за его тесных связей с Россией. При этом сам политик после вторжения РФ в Украину осудил действия Путина и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

Тогда Шольц выразил раздражение насчет отказа в приезде Штайнмайера.

Хотя сам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отвечал, что отклонение предложения Штайнмайера будет урегулировано, и никакого вреда для украинско-германских отношений не будет.

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