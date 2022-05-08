Немецкая политическая деятельница отметила, что план Путина не сработал, как он надеялся, но на самом деле никто не знает, что еще он попытается сделать .

Отношение Германии к войне, которую развязала Россия против Украины, значительно изменилось.

Об этом сообщила экс-депутат Бундестага Германии Марилуизе Бек в эфире информационного телемарафона.

"Война не началась сейчас, она началась восемь лет назад, поэтому мы могли бы знать, но долгое время было очень много оправданий. Германия немедленно купилась на объяснения, что Крым – это русская земля, что действительно это глупый Хрущев отдал его Украине. И тогда было очень мало информации о крымских татарах, которых уже второй раз в жизни вытесняют из Крыма, что это было большое преступление против человечества", - сказала Бек.

Также немецкая политическая деятельница отметила, что план Путина номер один не сработал, как он надеялся, но на самом деле никто не знает, что еще он попытается сделать.

"Я не уверена, что он знает сам. Очевидно, его план номер один - не сработал, как он надеялся. Взять Киев за три дня, поставить фейковое правительство и взять под контроль всю страну. С неожиданным сопротивлением и силой украинской армии и готовности противостоять российским войскам, независимо от того, были большие потери или нет, план Путина номер один пришлось изменить", - отметила она.

Кроме того, экс-депутат Бундестага высказала свое мнение относительно того, чего можно ожидать от Путина 9 мая.

"Думаю, с этим огромным парадом, он может что-то предложить и это могут быть ужасные вещи. Возможно, его следующий план - объявить об аннексии тех частей украинской земли, которые были оккупированы россиянами", - сказала Бек.

Справка УНИАН. 8 и 9 мая в Украине отмечают День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В понедельник, 9 мая, в ряде регионов Украины будет введен длительный комендантский час.

По словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, ограничение на передвижение граждан будет введено в населенных пунктах, где возможна активизация диверсионно-разведывательных групп, а также провокации.

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