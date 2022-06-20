Сегодня Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отмечает, что ратификация Украиной Стамбульской конвенции - это огромный шаг для защиты женщин и девушек.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

"Поскольку женщины и девушки особенно уязвимы во время конфликта, я искренне приветствую одобрение украинским парламентом Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульской конвенции). Это огромный шаг вперед в защите женщин и девушек от всех форм насилия, будь то в Украине или за рубежом", - отметила Пейчинович-Бурич.

Она выразила уважение президенту, правительству и народным депутатам за демонстрацию лидерства и мужества.

Украина станет 36-й страной, которая ратифицировала Стамбульскую конвенцию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, Верховная Рада 259 голосами поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. "Против" проголосовали только 8 парламентариев.

Украина подписала эту конвенция еще в 2011 году, однако из-за спекуляций политиков вокруг ее положений не смогла ратифицировать на протяжении более 10 лет.

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