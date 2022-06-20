"За" проголосовало 259 депутатов, "против" было только 8 голосов.

Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции.

Как сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, решение принято во время сегодняшнего заседания парламента.

"Парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции (о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)", - отметил он.

По словам Железняка, "за" проголосовало 259 депутатов, "против" было только 8 голосов.

В частности, из фракции "Слуга народа" поддержали ратификацию конвенции 193 депутата, "ЕС" - 9, "Батькивщина" - 0, "Платформа за жизнь и мир" - 15, "За майбутне" - 2, "Голос" - 10, "Довира" - 13, "Восстановление Украины" - 12, внефракционные - 5.

Как сообщал УНИАН, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (так называемая Стамбульская конвенция).

Этим документом Украина признает, что целью конвенции является защита женщин от всех форм насилия, недопущение, уголовное преследование и ликвидация насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которое совершено также в отношении мужчин и детей (мальчиков и девочек).

Стамбульская конвенция - это международное соглашение Совета Европы по насилию против женщин и домашнему насилию, подписанное в Стамбуле 11 мая 2011 года.

По меньшей мере 34 страны уже ратифицировали ее.

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