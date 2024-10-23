По словам Подоляка, за пределами обсуждений "западногерманского варианта" остаются судьбы миллионов людей.

Предложение по гарантиям безопасности Украины по так называемому "западногерманскому варианту" является аморальным. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он напомнил, что этот вариант заключается в "гипотетическом взятии под зонтик НАТО" территорий Украины, которые сейчас контролируются ВСУ, и в фактическом отказе "до лучших времен" от временно оккупированных территорий.

"Это предложение аморально. И не только потому, что в 1949 году разделили государство, которое начало и проиграло Вторую мировую войну, а Украина свою войну не начинала и не проиграла. Главное, что за пределами обсуждений "западногерманского варианта" остаются судьбы миллионов людей, которые выживают в оккупированных городах и селах Украины", - считает Подоляк.

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По его словам, расследования международных организаций показывают распространение российской практики пыток и ее встроенность в систему оккупационного управления. Так, в застенках Херсона после освобождения города нашли детскую камеру, а частью кампании зверств стало массовое сексуальное насилие.

"Украинцев насилуют, похищают, убивают, депортируют, морят голодом в тюрьмах, насильно мобилизуют в российскую армию. Их идентичность стирают. Вы уверены, что термины "территориальный компромисс", "западногерманский вариант", "принятие реалий на земле" точно описывают суть предложений?", - риторически спросил замглавы ОП.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

На днях заместитель командира Третьей штурмовой отдельной бригады Максим Жорин заявил, что просто предоставление Украине гарантий безопасности Россию не остановят. По его словам, НАТО должно быть заинтересовано в том, чтобы Украина стала членом Альянса.

Как сказал Жорин, "у них есть инструменты и оружие, но они боятся использовать их".

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