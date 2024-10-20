Как отметил Жорин, в НАТО входят государства, годами боровшиеся с милитаризацией: "они сильно ослабли, как и Запад в целом".

НАТО должно быть заинтересовано в том, чтобы Украина стала членом Альянса. В его составе она была бы единственной страной, которая умеет воевать и знает вообще, что такое современная война. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей штурмовой отдельной бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"В НАТО входят преимущественно государства, годами боровшиеся с милитаризацией. Они сильно ослабли, как и Запад в целом, что выглядит очень пассивно. Но что-то они не очень-то хотят нас брать", - отметил он.

По словам бойца, главным вопросом для Украины в контексте вступления в НАТО является то, каким будет статус оккупированных территорий:

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"Ведь никто не возьмет нас в НАТО, пока идут боевые действия. И где будет эта линия? Враг каждый день наступает и продвигается".

Кроме того, Жорин не верит, что НАТО или еще кто-то способен действительно защитить.

"У них есть инструменты и оружие, но они боятся использовать их. А просто гарантии Россию точно не остановят", - резюмировал воин.

Членство Украины в НАТО - актуальные новости

Напомним, накануне в Le Monde со ссылкой на источники сообщили, что в США уже не возражают против приглашения Украины в НАТО.

"Если Камала Харрис будет избрана (президентом США на выборах в ноябре - УНИАН), то, вполне возможно, что Байден сможет двигаться в этом направлении в течение переходного периода", - отметил европейский дипломатический источник.

Кроме того, в совместной декларации глав оборонных ведомств стран G7 по итогам встречи в Неаполе поддержали "необратимый путь" Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

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