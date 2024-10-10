В то же время Михаил Подоляк рассказал, как именно Запад должен помочь остановить войну в Украине.

В последнее время западные медиа сообщают о различных "мирных" инициативах, которые выгодны российскому диктатору Владимиру Путину, однако цивилизованные страны имеют силы закончить войну в Украине справедливо. Об этом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк для 24 канала, комментируя идею о прекращении войны в обмен на гарантии безопасности от США и вступление Украины в ЕС.

По его словам, для того, чтобы завершить эту войну, Западу нужно сделать ряд шагов. Подоляк считает, что важным фактором является масштабирование войны на территорию РФ.

Кроме того, союзникам нужно увеличить поставки вооружения для Украины, а именно приумножить дальнобойные ракеты и противоракеты к комплексам ПВО. Также стоит помнить и о разрешении на удары по территории РФ. Подоляк подчеркнул, что такие атаки будут влиять на социальные настроения среди россиян, поэтому это усилит давление на Путина.

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"И здесь нам говорят, что есть более мощные "гарантии безопасности". Вы позволите России провести работу над ошибками, накопить больше ресурса, сформировать более агрессивный альянс, тратить деньги на распространение внутренних проблем Украины. А в случае повторной войны вы примете участие в ней? Абсурдно", - подчеркнул советник главы ОП.

Мирные инициативы от западных СМИ - что известно

Ранее издание Financial Times сообщало, что война в Украине может завершиться на договоренностях, что Киев будет иметь прочные гарантии безопасности, а Россия сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированной территорией. По информации журналистов FT, об этом чаще говорят не только западные, но и украинские официальные лица.

Также итальянская газета Corriere della Serе писала, что Киев готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта, однако без признания потери территорий, в обмен на гарантии безопасности со стороны США и вхождения в ЕС.

"Зеленский сейчас хочет убедить европейцев именно на политическом уровне. Он, например, знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий. Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль текущей линии - без признания новой официальной границы - в обмен на определенные обязательства Запада", - отметили в газете.

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