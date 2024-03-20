Отмечается, что разногласия между двумя правительствами произошли после того, как Чехия отказалась от неформальных заседаний со Словакией.

Война в Украине снова раскалывает чехов и словаков, или, скорее всего, их правительства. В течение последнего месяца произошли разногласия между прокиевским правительством в Праге и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который дружественно настроен к РФ. Об этом пишет The Washington Post.

Известно, что в Чехии инициировали поставки артиллерийских боеприпасов, которые очень необходимы для Украины, благодаря этому государство получило снаряды из стран во всем мире. Однако премьер-министр Словакии Фицо приостановил помощь Киеву и призвал не посылать "еще одну пулю" в Украину. Также он не раз призывал Украину к окончанию войны, уступив территории в пользу РФ.

"Пропасть между двумя правительствами выросла в этом месяце, после того, как Прага приостановила традицию неформальных совместных заседаний правительства с Братиславой после встречи министра иностранных дел Словакии с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Самозваная "суверенная" внешняя политика Фицо похожа на позицию его союзника в Венгрии, нелиберального премьер-министра Виктора Орбана, который имеет тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Фицо не играет такой же упрямой роли, как Орбан, на уровне Европейского Союза, но, тем не менее, он переломил тенденцию среди европейских соседей Украины, искренне поддерживая ее оборону", - объясняют авторы материала.

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В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала в конце февраля заявил, что считает, что между странами все же есть разногласия.

"Я не буду скрывать, это не имело бы смысла, что мы расходимся во взглядах на причины российской агрессии против Украины и пути ее решения", - добавил он.

В статье отмечается, что после завершения холодной войны и распада Чехословакии на две отдельные страны, государства поддерживали теплые связи, несмотря на то, что руководящие правительства в Праге и Братиславе имели разные политические взгляды. Однако разногласия относительно того, поддерживать Украину или нет, привели к "беспрецедентному разрыву".

"Даже в худшие времена в прошлом эти отношения характеризовались взаимным равнодушием, но никогда не переходили в открытую риторическую конфронтацию", - объяснил для издания старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац.

Также в материале напомнили и о реакции Фицо на решение Фиалы приостановить межправительственные консультации между Чехией и Словакией. Тогда он отметил, что такое решение ставит под угрозу связи между двумя странами и обвинил правительство Фиалы "в поддержке войны" в Украине. После этого чешский политик встретился в Праге с лидером словацкой оппозиции Михалом Симецким и подчеркнул их общие взгляды на внешнюю политику.

"Мы знаем, кто является агрессором, а кто жертвой, и мы также знаем, кому нужно помочь", - заверил Фиала, имея в виду вторжение России в Украину.

В WP добавляют, что Фицо рассматривает открытую поддержку Украины, как попытку подорвать статус РФ и высмеивает идею украинского суверенитета, предполагая, что Киев имеет полную зависимость от США.

"Я не убежден в искренности Запада в достижении мира в Украине. И я снова повторяю, что западная стратегия использования войны в Украине для ослабления России в экономическом, военном и политическом плане не работает", - написал он ранее в своем Facebook.

В свою очередь ближайшие соседи Словакии выразили обеспокоенность относительно ее позиции.

"Мы обеспокоены тем, что Словакия идет по ложному пути", - отметил анонимно чешский чиновник британской газете Guardian.

Отношения между Фицо и Фиалой: последние новости

Как писал УНИАН, глава чешского правительства Петр Фиала во время встречи в Париже скрыл от союзников подробности о снарядах для Украины из-за присутствия премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Фиала планировал проинформировать других о том, как продолжается чешская инициатива поиска боеприпасов для Украины из неевропейских стран. Глава чешского правительства знал, что союзники будут сидеть за столом, и хотел уточнить происхождение и цену боеприпасов", - сообщило издание Actualne.

Ранее сообщалось, что Роберт Фицо отказался пересмотреть отношение к Украине, несмотря на ссору с Чехией. Как известно, Чехия отказались проводить межправительственные консультации со Словакией, а президент страны Петр Павел назвал премьер-министра Словакии "разочарованием".

"Отношения между чехами и словаками слишком важны, чтобы кто-то мог утилитарно угрожать им по каким-то узкополитическим причинам", - подчеркнул Фицо.

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