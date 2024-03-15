Фиала побоялся утечки информации.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала во время встречи в Париже решил не делиться с союзниками подробностями о поставках снарядов в Украину в связи с присутствием на встрече премьера Словакии Роберта Фицо. Как сообщает Actualne, Фиала побоялся утечки информации.

По данным СМИ, речь идет о встрече европейских лидеров в Париже три недели назад, которая имела целью обмен информацией о том, как страны-участницы могут военно помочь оккупированной Украине.

"Фиала планировал проинформировать других о том, как продолжается чешская инициатива поиска боеприпасов для Украины из неевропейских стран. Глава чешского правительства знал, что союзники будут сидеть за столом, и хотел уточнить происхождение и цену боеприпасов", - пишет издание.

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Однако оказалось, что вместо запланированных 15 участников к встрече присоединились 25 лидеров, и среди них - словацкий премьер Фицоизвестный своей пророссийской позицией.

Когда Фиала узнал, что Фицо сядет за стол переговоров, он решил изменить свое выступление, убрав из него несколько пунктов о чешской инициативе. Эту информацию подтвердил изданию один из чешских дипломатов. Отмечается, что наиболее чувствительные вещи Фиала передавал нескольким участникам встречи отдельно.

"Глава чешского правительства не хотел, чтобы стратегическая информация о боеприпасах для Украины через словацкого премьера приблизилась к российским ушам", - утверждает издание.

Позиция Фицо в отношении Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо неоднократно озвучивал тезисы российской пропаганды, в частности обвинял "украинских неонацистов" в начале войны на Донбассе.

Ранее Чехия приостановила межправительственные консультации со Словакией из-за разногласий по ключевым темам внешней политики. А президент Чехии Петр Павел даже назвал премьер-министра Словакии "разочарованием".

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо не изменит свое мнение относительно войны в Украине даже несмотря на то, что это сказывается на отношениях с соседними странами, в частности Чехией.

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