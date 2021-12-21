Москва хочет "ясных, понятных, четко изложенных юридических гарантий", говорит президент РФ.

Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна против кровопролития, но хочет решать вопрос дипломатическим способом с юридически утвержденными гарантиями безопасности.

Об этом Путин заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ, информирует РБК.

Вооруженные конфликты, кровопролитие – это не наш выбор, мы не хотим такого развития событий, — заявил Путин.

Читайте такжеПутин назвал Украину "государством у порога РФ", в котором "США делают то, что хотят"Президент РФ подчеркнул, что Россия стремится решать вопросы политико-демократическими путями, однако ей нужны ясные, понятные, четко изложены юридические гарантии".

"Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных к Брюсселя и Вашингтона", — подчеркнул Путин и выразил надежду, что Москва получит на них ответ.

Напомним, на прошлой неделе Россия провела свои "красные линии" для НАТО и США. Они включают требования к Альянсу отказать Украине в членстве, брать у Москвы согласие на размещение войск в бывших коммунистических странах Европы и избегать развертывания военных сил или учений в ближайшем будущем в странах, граничащих с РФ.

Как сообщал УНИАН, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что Российская Федерация не может "диктовать" странам НАТО, что им делать в контексте региональной безопасности. "Мы должны говорить друг с другом, а это значит обсуждать предложения, которые выдвинула Россия. Это правильно и важно. Впрочем, не может быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать", - отметила Ламбрехт.

Россия против движения Украины в НАТО

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. Он заявил, что потребует от Альянса гарантии невступления Украины в Альянс.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" относительно возможного членства Украины в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: