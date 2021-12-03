Он говорит, что оставит доказательство "на попозже".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что не имеет двойного гражданства, и готов это доказать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос об инициативе народного депутата от "СН" Александра Качуры относительно проверки наличия у Арахамии гражданства (подданства) другого государства, депутат сказал: "Он прав. Сказал, что была информация распространена в средствах массовой информации, - надо проверить. Когда они (компетентные органы - УНИАН) смогут проверить, я надеюсь, что они смогут... А если не смогут, то я тогда к вам выйду на брифинг и покажу вам железобетонное доказательство, которое свидетельствует о том, что у меня нет никакого американского гражданства".

В то же время, Арахамия не рассказал, о каком именно доказательстве идет речь.

Читайте такжеЛукашенко говорит, что Беларусь никогда не станет демократической Украиной"Когда была первая медийная атака на меня по этому поводу, то я этим озаботился и спрашивал, каким образом можно реально железобетонного доказать, потому что у Соединенных Штатов Америки, к сожалению, нет механизма на запрос... Они говорят: ни на один прямой запрос гражданина или учреждения они не могут предоставлять (информацию - УНИАН), нет такого механизма... Тогда в посольство обратился: предоставьте мне возможность каким-то образом опровергнуть эту информацию. И они сказали мне. Я вам сейчас спойлер не буду делать", - рассказал Арахамия.

Он добавил, что расскажет обо всем после направления Качурой соответствующего депутатского запроса и проведения соответствующих проверок.

"Надеюсь, что госпожа Рудик (по которой Качура тоже инициирует проверку - УНИАН) сможет сделать то же самое", - сказал парламентарий.

Арахамия подчеркнул: "Если вы спросите у меня, есть ли у меня гражданство любой страны, кроме Украины, я скажу "нет". У меня железобетонный ответ. И есть доказательство. А доказательство я оставлю чуточку на попозже".

Он пояснил, что "есть документ, который невозможно получить гражданину Соединенных Штатов". На вопрос, идет ли речь о визе, депутат уточнил, что это "специальный тип визы".

Сегодня в своем Телеграм-канале Качура написал: "Помните, как на всяческих анонимных ТГ-каналах обвиняли Давида Арахамию в наличии паспорта США? А Киру Рудик, которая на прямой вопрос ведущей о наличии иного гражданства трижды ответила: "Я родилась в Украине и являюсь украинкой". Пора разобраться?! Я, прежде всего, за справедливость. И как юрист считаю, что всем необходимо соблюдать законы, особенно, если ты сам эти законы пишешь. Сегодня будет зачитан мой депутатский запрос в СБУ, Миграционную и Пограничную службу. Ждем ответа от компетентных органов. У меня уже есть некоторая инсайдерская информация".

Как ранее сообщал УНИАН, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.

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Автор: Таня Поляковская