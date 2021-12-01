Президент отметил, что впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем ежегодном послании к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Читайте также"За президента, против олигархов": "слуги" пришли в Раду в одинаковых футболках (фото)"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства", — подчеркнул президент.

Он отметил, что знает, насколько важным для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства.

"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства! Равными украинцами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 1 декабря глава государства выступает с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Ранее Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря с участием "представителей России" попытки государственного переворота в Украине. СБУ сейчас расследует это дело.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антонина Доломанжи