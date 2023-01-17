Олег Жданов уверен, что когда российских военных накопится большое количество, то они пойдут в наступление и нам придется их сдерживать.

Военный эксперт Олег Жданов расказал о том, что Киеву нельзя соглашаться на любые варианты перемирий в войне против России.

"Дело в том, что это категорически нельзя делать (соглашаться на перемирие). Да мы теряем часть территории и отступаем, но и при этом мы получаем самое главное эффект - мы изматываем противника, мы не даем Российской Федерации возможность накопить свои резервы. Сегодня работает конвейер. Посмотрите на цифру потерь, которая растет с каждым днем, сегодня уже даже больше чем батальон в сутки мы выбиваем из состава вооруженных сил Российской Федерации", - сказал эсперт в эфире.

Жданов уверен, что когда российских военных накопится большое количество, то они пойдут в наступление и нам придется их сдерживать.

"В плане людских ресурсов у них преимущество, поэтому мы никак не можем остановиться и уступить им вот этот паритет, который мы сегодня создаем за счет за счет нанесения потерь противнику. Единственный наш шанс выстоять в этой войне - это не останавливаться молотить российскую армию с одной стороны, а с другой стороны накапливать резервы в условиях вот такой интенсивной войны, которая сегодня на некоторых оперативных направлениях развернулась.. А теперь представьте если прекращение огня до завтра, здесь орда будет 200 тысяч, которые Путин где-то там готовит по территории России, они завтра будут все здесь стоять и послезавтра они пойдут на нас на любом оперативном направлении. Поэтому ни в коем случае нельзя останавливаться", - пояснил эксперт.

Усилия Эрдогана по прекращению войны в Украине

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Турция поддерживает мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Власти Турции готовы добиваться локального прекращения огня в Украине и считают, что ни у Кремля, ни у Киева нет военных средств для победы в войне.