Впервые российская сторона согласилась принять списки лиц, находящихся в плену с 2014 года.

В четверг, 12 января, в Турции состоялся очередной раунд переговоров омбудсменов Украины и России Дмитрия Лубинца и Татьяны Москальковой.

Как украинский омбудсмен рассказал в эфире телемарафона, впервые российская сторона уехала со встречи с предложениями, которые были предварительно обсуждены.

"Прорыва нет, но по крайней мере пошла техническая работа: обмениваемся списками, информацией. Насчет пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, где наши граждане и герои, которых считали погибшими, российская сторона подтвердила живыми – 23 наших парня. Это огромный позитив", – сказал Лубинец.

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Он также добавил, что обсуждали освобождение гражданских лиц, находящихся в российском плену с 2014 года. В списке 158 таких человек.

"158 граждан Украины, большая часть из которых это представители крымскотатарского народа. Наверное впервые российская сторона согласилась принять списки и, проработав их, предоставить информацию о том, где эти люди находятся, в каком они состоянии. Также обсудили различные варианты их возвращения", – добавил он.

Переговоры омбудсменов Украины и РФ

11 января уполномоченные по правам человека Украины и РФ Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Анкаре (Турция) на полях международной конференции "Будущее прав человека в 21-м веке".

По итогам Лубинец сообщил, что был обсужден широкий спектр гуманитарных проблем и вопросов, связанных с предоставлением правозащитной помощи россиянам и украинцам. Он также отметил, что удалось обменяться конкретными предложениями.

Во время второй встречи омбудсменов участие приняла также турецкая сторона (глава турецкого парламента Мустафа Шентоп и главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч).

"Во время обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов. Турция, как партнер Украины, неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с вооруженной агрессией России", – сообщал Лубинец после встречи, подчеркивая, что удачным кейсом сотрудничества с Турцией как посредником ранее уже стала "зерновая сделка".

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