Анкара заявляет о своем стремлении добиться прочного мира между Украиной и Россией.

Турция поддерживает мирный план, предложенній президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом во время визита в Южно-Африканскую Республику заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует турецкое агентство Anadolu.

По его словам, турецкая дипломатия и лично президент страны Реджеп Эрдоган приложили много усилий для налаживания диалога между Украиной и Россией.

"Конечно, наша цель — прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше", – заявил Чавушоглу.

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Он отметил, что Россия заявляет о своей готовности к переговорам в настоящее время, тогда как президент Украины Владимир Зеленский предложил мирный план, состоящий из 10 пунктов.

"Мы, как Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу", – заявил Чавушоглу.

Мирный план Зеленского: о чем он

Выступая с речью на саммите G20 в середине ноября президент Зеленский заявил, что Украине нужен полноценный мир с Россией, а не временное перемирие и условный "Минск-3".

Зеленский представил свой план мирного урегулирования, который насчитывает 10 пунктов-задач, которые нужно реализовать. Среди прочего этот план предусматривает освобождение всех пленных, полное восстановление территориальной целостности Украины и вывод всех российских войск.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что мирный план Зеленского обязательно будет реализован.

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