Там считают, что высокая цена войны может вскоре заставить стороны согласиться на локальные перемирия на отдельных участках фронта.

Власти Турции готовы добиваться локального прекращения огня в Украине и считают, что ни у Кремля, ни у Киева нет военных средств для победы в войне.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает издание Hurriyet Daily News. По его словам, маловероятно, что Украина и РФ готовы заключить "всеобъемлющее мирное соглашение" в ближайшие месяцы. При этом представитель Эрдогана добавил, что жестокая цена войны может все таки заставить их согласиться на локальные перемирия на некоторых участках фронта.

"Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольшой локальной деэскалации... Ни одна из сторон не в состоянии выиграть войну в военном плане", - сказал Калын.

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Калын заявил, что РФ заинтересована в "гарантиях безопасности со стороны НАТО и уважении на мировой арене". "Россия хочет, чтобы ее уважали как крупного игрока и чтобы НАТО не было у них на заднем дворе", - сказал он.

"Украина не собирается вступать в НАТО, но должна получить достаточные гарантии безопасности от России", - сказал представитель Эрдогана.

Усилия Эрдогана по прекращению войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал свои хорошие отношения как с Кремлем, так и с Киевом, чтобы попытаться стать посредником в прекращении войны.

Турция приняла два ранних раунда мирных переговоров между Украиной и РФ и помогла достичь соглашения под эгидой ООН о возобновлении поставок украинского зерна через Черное море. Также с помощью Эрдогана состоялся самый крупный обмен военнопленными между Украиной и РФ.

Эрдоган также провел несколько раундов телефонных консультаций с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, направленных на поиск общего языка.

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