Одно из условий - обеспечить максимальное нанесение потерь российской армии.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, когда Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление, назвав два главных для этого условия.

"Как только у нас будет готова группировка войск для нанесения контрудара или для контрнаступления, я думаю, что Генеральный штаб начнет эту контрнаступательную операцию, - отметил эксперт. Надо обеспечить максимальное нанесение потерь российской армии. То, что мы делаем сегодня, - пытаемся максимально выбивать личный состав, уничтожать технику и вооружения войск РФ. При этом условии - да. Я не думаю, что кто-то будет ждать. И Россия не будет ждать. Она уже сегодня пытается".

По его словам, россияне уже начали наступление на отдельных направлениях, они не могут остановиться и пытаются наращивать усилия, что приводит к еще большим потерям:

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"Так что, даже с учетом частичной потери территории, мы сейчас в огромном преимуществе".

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По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 116 тысяч 950 человек личного состава.

Российские войска не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область и ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также сообщалось, что россияне стягивают технику из Мариуполя на Запорожское направление.