Президент добавил, что последняя его встреча со Столтенбергом была лучше всех предыдущих, однако, несмотря на это, принятие Украины в НАТО - это союзное решение.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если бы решение о вступлении Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) зависело только от ее генерального секретаря Йенса Столтенберга, то Украина уже была бы членом Альянса.

Об этом Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ, отвечая на вопрос о том, как он сейчас относится к тому, что в начале полномасштабного вторжения России Столтенберг отказался закрыть небо над Украиной.

"Важно, как он сейчас смотрит на это... мне кажется, в целом, Йенс изменил свою позицию ... я считаю, что он стал более решительным человеком. А для нас, для мира и для Альянса это важно. И в его словах сейчас больше прочности, а это на его месте не просто, потому что ему надо было удерживать союз стран НАТО", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что как гражданин и как президент был очень оскорблен отказом Столтенберга в начале вторжения.

"Конечно, мы были обижены. Не может быть так в цивилизованном мире, что наша жизнь зависит от того, находимся мы в союзе или нет. Но это то, что у нас есть на данный момент. И это не наш личный выбор был - не быть в НАТО, это был выбор НАТО и страхи некоторых государств-членов НАТО... относительно того, как отреагирует Россия, если Украину пригласят в НАТО", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас Украина показала, что отстаивает ценности НАТО, но заплатила за это уважение и желание быть на равных очень высокую цену.

"И после этого мы очень ожидаем... потому что лучшие гарантии безопасности - это НАТО... НАТО - это защита, а не наступление, и мы хотели также быть защищены...", - отметил Зеленский.

Президент также добавил, что последняя его встреча со Столтенбергом была лучше всех предыдущих, однако, несмотря на это, принятие Украины в НАТО - это союзное решение.

"Я думаю, что если бы решение о вступлении в НАТО зависело от Столтенберга, то Украина была бы в НАТО", - считает он.

Визит Столтенберга в Киев

20 апреля генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг прибыл в Украину и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Столтенберг на совместной с Зеленским пресс-конференции подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми. По его словам, поддержка предоставляется Украине с той целью, чтобы сделать будущее членство в Альянсе возможным.

Справка УНИАН. 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

4 апреля 2023 года генсек НАТО назвал этапы, которые будут способствовать приобретению членства Украины в Альянсе, отметив, что предпосылкой для любых будущих переговоров о членстве Украины в альянсе является победа в войне с Россией. Также Украина должна реализовать реформы. Речь идет об антикоррупционных мерах, верховенстве права и права меньшинств.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от саммита лидеров НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

6 апреля сейм Литвы одобрил резолюцию, в которой говорится о необходимости пригласить Украину стать членом НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе.

10 апреля Верховная Рада обратилась к НАТО с призывом осуществить шаги по принятию Украины в Альянс как полноправного члена.

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