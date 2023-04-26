Серджо Маттарелла заверил, что Рим будет и дальше оказывать поддержку Киеву.

Украина стремительно движется к членству в Европейском Союзе. Киев проводит реформы, чтобы соответствовать критериями, поэтому вступление может состояться в ближайшее время.

"Италия выражает твердую убежденность в том, что Украина вступит в Европейский Союз в кратчайшие сроки, и мы ценим приверженность ее правительства пути реформ, предпринятых для соблюдения параметров, которые я подтверждаю", - цитирует президента Италии Серджо Маттареллы издание ANSA.

Политик заверил, что Италия будет оказывать поддержку Украине "во всех сферах и до тех пор, пока это необходимо".

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"Основополагающей ценностью для всех стран мира, которые верят в свободу народов и личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, уважающий целостность Украины", - отметил Маттарелла.

Также в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Риме президент Италии обсудил вопросы ядерной безопасности, реконструкции и мирных переговоров.

В свою очередь украинский политик отметил, что в ходе встречи в Риме обсудили актуальные направления сотрудничества: финансовый, оборонный, санкционный секторы.

"Ценим военно-техническую помощь Италии для сил безопасности и обороны Украины. Рассчитываем, что комплекс SAMP/T как можно скорее прибудет в Украину и станет в защиту украинского неба", - написал Шмыгаль в Facebook.

Членство Украины в ЕС - что известно

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС, а 23 июня - предоставили статус кандидата на членство.

12 апреля 2023 года состоялось первое межкомитетское заседание Европарламента и Верховной Рады. По словам Зеленского, со стороны Украины есть полная готовность к членству в ЕС.

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