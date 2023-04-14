Президент отметил, что сейчас разрабатываются соответствующие шаги, чтобы устаревшие иллюзии, не отнимали время у Украины и партнеров.

Президент Владимир Зеленский считает, что законное место Украины - в НАТО. Он провел совещание по евроатлантической интеграции, по неизбежности соединения потенциалов Украины и Альянса.

"Содержательное совещание: председатель Верховной Рады, чиновники – профильная вице-премьер-министр и министр иностранных дел, – внешнеполитический блок Офиса, руководитель Офиса. Очевидно, что место Украины - в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, еще и сейчас продолжали отнимать время у Украины и партнеров", - подчеркнул президент Укаины во время традиционного ежедневного обращения.

Зеленский добавил, что сейчас разрабатываются "соответствующие шаги".

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Путь Украины в НАТО - что известно

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В тот же день генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержке защиты Украины от РФ.

4 апреля 2023 года генсек НАТО назвал этапы, которые будут способствовать приобретению членства Украины в Альянсе, отметив, что предпосылкой для любых будущих переговоров о членстве Украины в альянсе является победа в войне с Россией. Также Украина должна реализовать реформы. Речь идет об антикоррупционных мерах, верховенстве права и права меньшинств.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от саммита лидеров НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

6 апреля сейм Литвы одобрил резолюцию, в которой говорится о необходимости пригласить Украину стать членом НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе.

10 апреля Верховная Рада обратилась в НАТО с призывом осуществить шаги по принятию Украины в Альянс как полноправного члена. Членов НАТО призывают уполномочить правительства своих государств на принятие всех мер для созыва в рамках Вильнюсского саммита НАТО заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров с участием президента Владимира Зеленского.

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