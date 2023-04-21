Генсек НАТО сообщил, что президент Украины принял его приглашение принять участие в июльском саммите Альянса в июле.

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече в формате "Рамштайн" в Германии, сообщает "Европейская правда".

"Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе", - сказал Столтенберг.

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Отвечая на слова журналистов о том, что Украина выдвинула условием участия президента Зеленского в саммите конкретные шаги по ее членству генсек Альянса отметил, что Украина станет членом НАТО.

"Как я сказал вчера в Киеве, будущее Украины - в евроатлантической семье. Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но главный фокус сейчас, конечно, на том, как гарантировать, чтобы Украина получила преимущество (в войне, - ред.). Наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, наша помощь позволяет им сделать это возможным", - добавил генсек.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Владимир Зеленский отметил, что Украина делает свой определяющий шаг, подписывая такую заявку.

На Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддержал вступление Украины в НАТО. Он также отметил, что до сих пор Киев должен получить гарантии безопасности и призвал завершить разработку таких гарантий к саммиту НАТО в июле.

В феврале Столтенберг отметил, что страны-члены НАТО пришли к согласию относительно того, что Украина станет членом Альянса, "но это долгосрочная перспектива", ведь сначала надо одержать победу в войне с Россией. Он подчеркнул, что сейчас важно поддержать Украину, а после окончания войны убедиться, что Путин не сможет продолжать нападать на соседей.

20 апреля во время визита Йенса Столтенберга в Киев Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина желает утвердить гарантии безопасности на июльском саммите НАТО перед вступлением в Альянс, но альтернативы членству не рассматриваются.

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