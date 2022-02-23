Ответ международного сообщества на действия России должен быть решительным, говорит он.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от международного сообщества усиления санкционного давления против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой, которые находятся в нашей стране с рабочим визитом.

Зеленский заявил о единстве Украины, Литвы и Польши в оценке преступных решений России по признанию "независимости" квазиобразований так называемых "Л/ДНР" и по предоставлению президенту РФ Владимиру Путину разрешения со стороны Совета федерации РФ на использование российских войск за пределами России.

"Это очередной акт агрессии против Украины, против нашего суверенитета, против нашей территориальной целостности. Это легитимизация военного присутствия Российской Федерации на временно оккупированном Донбассе, которая до этого восемь лет пряталась за шевроном сепаратистов. Это односторонний выход Российской Федерации из Минских договоренностей и подрыв многолетних, и не только украинских, международных усилий по мирному урегулированию ситуации на украинском Донбассе", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина приветствует принятые в последние два дня решение о введении новых санкций против РФ, которые были приняты в Евросоюзе, США, Канаде и Великобритании.

"Ответ международного сообщества на это очередное преступление должен быть решительным, должен быть неотложным, должен быть жестким. ... Ожидаем дальнейших шагов по усилению санкционного давления", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства назвал важным решение Германии остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров применить больше санкций против Российской Федерации после остановки сертификации газопровода.

Последние санкции против РФ: что известно

22 февраля министры иностранных дел ЕС одобрили первую серию санкций против России в связи с признанием "ЛНР" и "ДНР".

Санкции, в том числе заморозка активов, коснутся 351 депутата российского парламента, которые поддержали признание независимости "ЛНВ" и "ДНР", а также 37 высокопоставленных чиновников и организаций оборонного и финансового секторов. Президента РФ Владимира Путина в этом списке нет.

В то же время под новые санкции попали руководительница пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян и кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении пяти российских банков и персональных санкций против трех российских миллиардеров.

Также 22 февраля президент США Джо Байден объявил о новом пакете санкций против РФ.

"Мы вводим санкции против двух российских банков. Против российского суверенного долга. Мы также вводим санкции против российских элит и их семей. Они должны страдать тоже. Газопровод "Северный поток-2" будет заморожен. В случае дальнейших шагов цена для России будет еще больше", - отметил американский лидер.

После нового обращения президента США Джозефа Байдена по ситуации вокруг Украины и РФ, курс российского рубля, а также российские акции начали укрепление.

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