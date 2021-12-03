2 декабря соответствующее решение принял Совет Европейского Союза.

Европейский Союз выделит 31 млн евро на кибербезопасность, военные госпитали и инженерные, логистические способности, сотрудничество начинается в новом формате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Алексей Резников заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Вчера Совет ЕС принял решение об усилении сотрудничества с Украиной в рамках европейского фонда обеспечения мира. ЕС выделит 31 млн евро для наших госпиталей и для усиления наших инженерных, кибер - и логистических возможностей", - сказал Резников.

Читайте такжеРезников: Наиболее вероятный сценарий масштабной эскалации со стороны РФ - конец январяМинистр обороны подчеркнул, что решение о выделении средств для обороны Украины именно в таком формате в ЕС принимается впервые.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Совет Европейского Союза принял окончательное решение о начале сотрудничества с Украиной в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира (European Peace Facility, EPF).

Новый финансовый механизм Евросоюза открывает для третьих стран, в частности Украины, перспективы привлечения финансовых ресурсов для укрепления институциональных оборонных возможностей нашего государства.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сотрудничество будет иметь долгосрочный характер и рассчитано на период 2021-2027 годов. Также в перспективе диапазон сотрудничества в рамках EPF может быть расширен за счет включения других приоритетных направлений и потребностей на развитие обороноспособности Украины.

Ожидается, что имплементация указанных направлений начнется уже в ближайшее время.

Напомним, Украина начала переговоры с Еврокомиссией по нового пакета финансовой помощи. Предполагается, что общий пакет финансовой помощи будет на 1,2 миллиарда евро.

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Автор: Дмитрий Хилюк